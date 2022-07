Auto van hoofdpersoon uit Breaking Bad wordt geveild

De donkerblauwe Volvo uit de tv-series Breaking Bad en Better Call Saul gaat dit weekend onder de hamer in de VS. De auto zal vast meer opbrengen dan een standaard V70, maar de kans is groot dat iemand hem voor een relatief laag bedrag op de kop tikt.

Het gaat namelijk om een exemplaar dat allerminst in nieuwstaat verkeert. Het interieur ziet er afgeleefd uit en de auto heeft ruim 168.000 mijl (270.000 kilometer) gelopen. In de serie reed een van de hoofdrolspelers, Gus Fring (gespeeld door Giancarlo Esposito) in de donkerblauwe Volvo V70-stationwagen uit 1998. Esposito speelt een drugsbaron die zijn baan als eigenaar van een fastfood-vestiging als dekmantel gebruikt. Hij rijdt in een bescheiden auto om als een normale burger over te komen.

De auto wordt dit weekend geveild door veilinghuis Mecum in Harrisburg, Pennsylvania. De staat van onderhoud is niet omschreven, maar Volvo's V70 kunnen tegen een stootje en dus kan deze vast nog wel een tijdje mee. De kans is groot dat de Volvo wordt gekocht door een fan van de tv-serie of door een Volvo-verzamelaar die op zoek is naar een auto met een stuk tv-geschiedenis. (tekst gaat verder onder de foto)

Nadat de productie van Breaking Bad was afgerond, werd de Volvo geschonken aan Giancarlo Esposito en vermoedelijk later gebruikt in de serie Better Call Saul, een spin-off van Breaking Bad. Het is onduidelijk of de acteur de auto zelf inbrengt bij de veiling of dat hij hem aan iemand anders heeft verkocht, die de auto nu aanbiedt.

Pontiac Aztec van Walter White

Voor de Volvo-fanaten: het gaat om een donkerblauwe auto met een lichtbruin lederen interieur. De auto is voorzien van een 2,3-liter vijfcilindermotor, automatische transmissie, stuurbekrachtiging, schijfremmen, elektrische ramen en een elektrisch bedienbare bestuurdersstoel, evenals airconditioning, een cd-speler, getinte ruiten en lichtmetalen velgen. (tekst gaat verder onder de foto)

Dat een bijrol in Breaking Bad geen garantie is voor een hoge prijs, blijkt wel uit de verkoop van een van de vervallen Pontiac Aztecs, die hoofdpersoon Walter White (Bryan Cranston) bestuurde in de serie. Die werd in 2013 verkocht voor 7800 dollar. Volgens een Breaking Bad-fanwebsite werden drie Pontiac Azteks gebruikt bij het filmen van de originele tv-serie. Een van die auto's staat nog altijd in de Sony Studio's in Culver City in de VS.

