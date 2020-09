Auto van Janine (65) in sinkhole gezogen: ‘Ik kan gelukkig dingen op de fiets doen’

UPDATE | VIDEO Jongen rijdt in sinkhole en verliest fiets; 70 huishou­dens in Malden zonder water door leiding­breuk

10 september MALDEN - Een jongen is donderdagochtend in een gat vol water gefietst dat was ontstaan door een waterleidingbreuk. De leiding was gesprongen aan de Randwijksingel in Malden. De straat stond daardoor blank en zeventig woningen hebben geen water.