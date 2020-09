Auto van youtuber vliegt in brand bij 250 km/u en de remmen doen het niet meer

Het gaat de man kennelijk niet alleen om het bóuwen van snelle auto's, want even later zien we hem op de snelweg rijden, alwaar hij de snelheid van zijn auto graag meet met die van exotische sportwagens. Bij een snelwegstuk dat bergaf loopt, zet hij een sprint in tegen een supersnelle McLaren 720S. Kort daarna krijgen de inzittenden door dat er iets niet in de haak is. Wanneer er brand uitbreekt en de man ontdekt dat zijn remmen het niet meer doen, raken ze in paniek.