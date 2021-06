Auto zakt weg in sinkhole: hoe ontstaan ze eigenlijk?

Een gesprongen waterleiding zorgde er maandagnacht voor dat enkele huishoudens in Roosendaal zonder water kwamen te zitten, waardoor ineens een sinkhole ontstond. Op diezelfde dag was het ook al raak in Rijsbergen. Eerder werden buurtbewoners in Boxtel en Lage Mierde verrast door een gat in de grond. Volgens Ronald van Balen, hoogleraar aardwetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, is er in de meeste gebieden in Nederland in die gevallen sprake van een gesprongen waterleiding of riolering.