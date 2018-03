Autoband van de toekomst is gevuld met levend mos en appt zelf hoe het met hem gaat

Telefoon, airco, drankje... Wat mag wel en niet achter het stuur?

7 maart Waarom mag je je telefoon niet vasthouden achter het stuur en is het wel prima om de airco te bedienen? En wat als je een Big Mac opeet in het verkeer? Het gerechtshof in Leeuwarden maakte vandaag bekend dat je de mobiele telefoon wél mag aanraken als het apparaat in een telefoonhouder op het dashboard staat. Maar wat mag nou allemaal eigenlijk wel en wat mag niet in de auto?