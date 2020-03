‘Autobanden produceren 1000 keer meer fijnstof dan benzine- en dieselmotoren’

Moderne benzine- en dieselmotoren zijn schoner dan ooit tevoren, ook al omdat ze zijn voorzien van fijnstof-filters die de meeste deeltjes afvangen. Maar daarmee is het probleem van het wegverkeer niet verholpen. Sterker nog: een tot nu toe nauwelijks onderkend probleem blijkt vele malen groter dan voorzien, zo blijkt uit onderzoek van Emission Analytics, een onafhankelijk Brits onderzoeksbureau dat hiertoe samenwerkte met het gerenommeerde Duitse blad Auto Motor und Sport.

Emission Analytics rustte een 2011 VW Golf uit met de goedkoopste banden op de markt, laadde de auto vol tot het maximale laadvermogen en testte de auto gedurende 320 kilometer bij hoge snelheden over een bochtige route met gemiddelde asfaltkwaliteit. Dit resulteerde in een totaal verlies van 1.844 gram op de vier banden, wat overeenkomt met 0,58 gram per kilometer. Ter vergelijking: de huidige uitlaatgaslimiet voor fijne stofdeeltjes is 4,5 milligram per kilometer. Daarmee verloren de banden dus tot 1.000 keer meer rubber dan er uit de uitlaat mag komen.

17 miljoen kilo

Wel bestaat bandenslijtage meestal uit deeltjes met een diameter groter dan 10 micrometer (PM10). Fijnstof uit de uitlaat - met name van benzinemotoren - is daarentegen meestal kleiner en daarmee schadelijker voor de gezondheid. Autobanden stoten volgens Emission Analytics echter ook microdeeltjes uit door het feit dat deeltjes verdampen door de hitte in de banden. Hoeveel dat precies is, wordt niet gemeld in het onderzoek.

Eerder was al bekendgemaakt dat in Nederland elk jaar 17 miljoen kilogram slijtstof van autobanden in het milieu terechtkomt. Daarvan komt een miljoen kilogram in het oppervlaktewater terecht en ongeveer evenveel als fijnstof in de lucht. Volgens de onderzoekers zal het probleem de komende jaren waarschijnlijk alleen maar toenemen vanwege de populariteit van SUV's en de opkomst van de elektrische auto. ,,Elektrische auto's zijn zwaarder door hun accupakketten en hoe zwaarder een auto, des te groter de bandenslijtage", aldus Emission Analytics.