Autobrand maakt einde aan maanden durend mysterie in Apeldoorn

Autostoel wordt bed: eind dit jaar kan het in BMW X7

29 maart In een rijdende auto languit liggen slapen op de bijrijdersstoel: tot nu toe was het verboden, maar BMW heeft een stoel ontwikkeld die dit wél veilig en verantwoord maakt. Eind dit jaar is de slaapstoel verkrijgbaar in de BMW X7 en volgens de autofabrikant voldoet hij aan alle wettelijke eisen.