Autodief (26) denkt agenten te slim af te zijn maar vliegt uit de bocht en rijdt water in

Luxe Mall mag volgende maand al betaald parkeren invoeren: ‘Maar er is nog geen aanvraag ingediend’

De kans is aanwezig dat bezoekers van de Mall of the Netherlands nog dit jaar moeten betalen voor parkeren bij het grootste overdekte winkelcentrum van Nederland. De gemeente Leidschendam-Voorburg bevestigt dat beide partijen hierover in gesprek zijn met elkaar. Er zou alleen nog geen concrete aanvraag zijn ingediend. Wel wordt nu al gewerkt aan scenario’s om het parkeren in de wijken eromheen te reguleren.