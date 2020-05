Autofabriek VDL Nedcar in gesprek met tweede opdrachtgever, naast BMW

Met drie partijen zegt VDL Nedcar in gesprek te zijn over een aanvullende opdracht. ,,Eén is heel concreet, een ­ander wat minder concreet en de derde nog in een premature fase”, zegt directeur Paul van Vuuren. „Die eerste heeft inmiddels een zogeheten Request for Informa­tion uitgebracht, het voorstadium van een offerte. De autofabrikant richt zich op een totaal nieuw mo­biliteitsconcept; van zelfsturende auto’s in steden. Je rijdt naar een parkeerplaats aan de rand van een stad en stapt dan over in een elektrisch voertuig dat je naar het centrum brengt.”