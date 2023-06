Autofabrikant beschuldigd van het dumpen van tienduizenden gloednieuwe, elektrische auto’s

De Chinese autofabrikant BYD (Build Your Dreams) ontkent beschuldigingen dat het bedrijf opzettelijk tienduizenden gloednieuwe auto’s laat wegrotten in de natuur om extra subsidies op te strijken. Media als het Duitse opinieblad Focus en automagazine TopGear berichten over de vermeende praktijken. Maar tegenover deze site ontkent BYD de aantijgingen: ,,Het is fake nieuws.’’

Videobeelden die afkomstig zouden zijn uit China tonen enorme parkeerterreinen met vele duizenden zo goed als nieuwe elektrische auto’s van het relatief jonge automerk BYD, dat sinds vorig jaar ook in Nederland te koop is. De voertuigen staan ogenschijnlijk op de parkeerterreinen weg te rotten. Het gaat alleen al in een van de getoonde gebieden om tienduizenden exemplaren van de BYD e3. Op andere beelden zijn ook auto’s te zien van andere Chinese fabrikanten, zoals de Geely Kandi K10 EV- en de Neta V. Deze auto’s staan geparkeerd in een van de districten van Hangzhou, de hoofdstad van de provincie Zhejiang in het oosten van China.

Auto’s met kenteken

Volgens het bekende YouTube-kanaal Serpentza (met ruim 1,3 miljoen abonnees) zijn de videobeelden met drones daadwerkelijk in China gemaakt. In de bijna tien minuten durende video legt de maker uit dat het merendeel van de geparkeerde voertuigen minder dan 50 kilometer op de teller heeft staan. Het merkwaardige is dat alle elektrische auto’s zijn voorzien van een kenteken. Dat zou betekenen dat ze bij de overheid als verkocht zijn geregistreerd. Het zou hier dus niet om een fabrieksvoorraad gaan die staat te wachten op aflevering aan kopers. Het feit dat de stoelen bedekt zijn met plasticfolie zou erop duiden dat ze in werkelijkheid geen eigenaar hebben.

Subsidie voor verkoop auto’s

Volgens het Duitse opinieblad Focus krijgen Chinese autofabrikanten subsidies die zijn gebaseerd op de verkoopaantallen van hun auto’s. Daarom zouden ze de verkoopstatistieken met dit soort praktijken willen manipuleren. De voertuigen worden geregistreerd als verkocht, maar in feite zijn het nepverkopen die meetellen in de verkoopstatistieken.

Vervolgens belanden de ‘verkochte’ voertuigen zonder eigenaar op de enorme parkeerplaatsen, waar ze blootgesteld worden aan de natuurelementen. Op de videobeelden is bijvoorbeeld te zien hoe de lak al helemaal dof geworden is door stof en vuil en langs de banden schieten grassprieten omhoog.

Als het klopt, lijkt het probleem van de velden met tienduizenden wegrottende auto’s niet zomaar opgelost te kunnen worden. Want zolang er geld stroomt, zal er ook geproduceerd worden. Deze praktijken hebben een enorme impact op mens en klimaat. Want voor de accu’s van elektrische auto’s zijn zeldzame materialen als lithium nodig en die worden vaak onder slechte omstandigheden gewonnen door mijnwerkers.

‘Nepbeelden’

Saillant detail is dat BYD zich graag profileert als autofabrikant die meehelpt de klimaatverandering tegen te gaan. BYD is de grootste fabrikant van elektrische voertuigen ter wereld en heeft verkoopdoelen die - aldus BYD - de temperatuur op aarde met één graad kunnen verminderen. Woordvoerder Mike Belinfante van BYD Europa laat tegenover deze site weten dat er niets klopt van de beweringen die de afgelopen dagen rondgaan op internet. ,,BYD kan zich moeilijk wapenen tegen dit soort video’s. Het enige wat ze kunnen zeggen is: ‘Het is simpelweg niet waar.’” Belinfante: ,,Volgens BYD zijn de beelden nep. Ze zien er ook wel een beetje raar uit.”

De maker van de videodocumentaire op YouTube is Winston Frederick Sterzel. Hij is een van oorsprong Zuid-Afrikaanse vlogger die jarenlang in China woonde, maar tegenwoordig in Californië is gevestigd. Zijn vrouw is van Chinese afkomst. Sterzel is niet onomstreden. Hij wordt er op sociale media regelmatig van beschuldigd dat hij de Chinese cultuur vanuit een Westers perspectief bekijkt en zijn kijkers vooral een negatief beeld van China wil voorschotelen. Anderzijds heeft Sterzel veel fans die juist waarderen hoe hij een onthullend inkijkje geeft in het Chinese leven.