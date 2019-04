Autofabrikant Spyker heeft moeite om huur te betalen

Mitsubishi neemt na 37 jaar afscheid van dit iconische model

26 april De Mitsubishi Pajero stond 37 jaar lang voor robuuste onverzettelijkheid. De auto won meerder malen de rally Parijs-Dakar en staat in Pakistan symbool voor macht en rijkdom. Na meer dan drie miljoen exemplaren is het na de zomer echter over en uit voor deze 4X4.