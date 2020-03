Autofabrikanten schenken massaal mondkapjes aan ziekenhuizen

Deze gezichtsmaskers bieden professionele bescherming tegen ziekteverwekkers en schadelijke stoffen in de lucht en helpen dus ook tegen het coronavirus. Ook Mercedes-Benz zal ongeveer 110.000 maskers overdragen, in dit geval aan de deelstaatregering van Baden-Württemberg. ,,We willen ons steentje bijdragen om de volksgezondheid te ondersteunen", aldus een woordvoerder.