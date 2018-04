'Autofabrikanten vertragen elektrische auto om dieselvoorraad te slijten'

De beschuldigende instantie is milieu-instituut Transport & Environment, een in Brussel gevestigde organisatie die zich bezighoudt met milieuvraagstukken in de Europese auto- en transportsector. In 2021 moeten fabrikanten de gemiddelde CO2-uitstoot van hun personenauto's terugbrengen tot 95 gram per kilometer. Volgens Transport & Environment liggen alle serieuze automerken - afgezien van Fiat - op koers om die doelstellingen te halen met de komst van een reeks nieuwe elektrische modellen. Er werd echter beweerd dat deze voertuigen al eerder konden worden gelanceerd, maar dat de fabrikanten de boel vertragen om op die manier hun winst te maximaliseren met bestaande SUV's en diesels.

CO2-uitstoot

Uit een analyse van de 50 best verkopende modellen in Europa bleek dat vorig jaar slechts zes modellen - oftewel twaalf procent van deze populaire auto's - een volledige model-upgrade had gekregen. Dat is veel minder dan gemiddeld. Ook zijn er vorig jaar maar heel weinig nieuwe plug-in hybride of elektrische voertuigen gelanceerd. Volgens het instituut is dat de ware reden dat vorig jaar voor het eerst in tijden de CO2-uitstoot voor het eerst in tien jaar weer is toegenomen.