Automerk Infiniti trekt zich terug uit West-Europa

In Oost-Europa, het Midden-Oosten en Azië blijft het merk ook actief. De productie van de modellen Q30 en QX30 in de Nissan-fabriek in het Britse Sunderland zal in juli beëindigd worden. Alle West-Europese activiteiten worden begin 2020 stopgezet.

Infiniti werd in 2008 in Europa gelanceerd, maar wist hier nooit echt door te breken. Het luxemerk heeft in Europa ongeveer 60.000 klanten. Infiniti werd door Nissan in 1989 geïntroduceerd in de Verenigde Staten om te concurreren met de luxemerken van Toyota en Honda, respectievelijk Lexus en Acura.