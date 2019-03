Automerk Smart lijkt voorlopig gered, dankzij de Chinezen

De auto's produceren in China zal de kosten voor de autofabrikant flink kunnen drukken. Op dit moment heeft Smart nog een fabriek in Hambach, een plaats in het grensgebied tussen Duitsland en Frankrijk. ,,Dit is overduidelijk hun laatste echte kans,” zegt Jürgen Pieper, analist van Bankhaus Metzler, tegen persbureau Bloomberg. ,,Het is te begrijpen dat Daimler het merk niet wilde laten gaan nadat er in al die jaren zo veel geld in is geïnvesteerd.‘’ Bankhaus Metzler schat dat de verliezen inmiddels zijn opgelopen tot meer dan 4 miljard euro.

Het wilde de afgelopen jaren maar niet lukken om van de kleine auto's een succes te maken, terwijl juist nu de hoogtijdagen voor een automerk als Smart lijken aan te breken. Overheden dwingen tegenwoordig consumenten, bedrijven én autofabrikanten om in auto's te rijden die zo schoon en zuinig mogelijk zijn. De kleine Smarts zijn dat. Eigenlijk was het merk bij zijn debuut in 1998 zijn tijd al ver vooruit. Lang voordat de discussies losbarstten over oplossingen voor de mobiliteitsproblemen in grote steden, was de Smart uniek als tweepersoons auto met een minimale kofferbak. Hij nam in een stad zelfs minder parkeerruimte in, doordat hij dwars in een vak geparkeerd kon worden. Oorspronkelijk was hij zelfs bedoeld om dwars op een treinwagon geplaatst te kunnen worden, zodat hij op bepaalde trajecten het milieu op geen enkele manier zou belasten.

Swatch-horloges

Het waren autofabrikant Daimler én de Zwitserse horlogemaker Nicolas Hayek die in de jaren 90 van de vorige eeuw aan de wieg stonden van Smart. Hayek had destijds al furore gemaakt met zijn trendy Swatch-horloges en vond een hippe auto in dezelfde geest een logische, volgende stap. In 1998 werd het eerste model gepresenteerd. De samenwerking tussen Daimler en Hayek was echter van korte duur. En ondanks dat onderzoeken, nog altijd, aantonen dat er in een auto gemiddeld niet meer dan één of twee mensen zitten, bleek de formule van een strikt tweepersoons auto niet lang houdbaar. Er kwam een Smart Forfour bij: een gezinsauto met plek voor vier personen die enkele jaren ook in Nederland bij NedCar is geproduceerd.

In Nederland werden vorig 1.685 Smarts verkocht. Daarmee had het merk een marktaandeel van slechts 0,37 procent. Er is voor Daimler alle reden om snel een eind te maken aan de verliezen bij Smart. Daimler AG zag vorig jaar de winst met 30 procent dalen, ondanks een verkoopstijging bij Mercedes-Benz.