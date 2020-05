Automobilist aangehouden met voertuig dat tijdens het rijden van kenteken kan wisselen

Verkeersru­zie: vrachtwa­gen duwt personenau­to tientallen meters voor zich uit

10:40 Op de A1 bij knooppunt Eemnes is gisteravond even voor middernacht een verkeersruzie geëindigd in een bizar ongeval. Een vrachtwagen duwde na een botsing een personenauto tientallen meters over de snelweg.