Automobilist begrijpt de slimme hulpjes in zijn auto niet

Automobilisten weten maar weinig over de slimme hulpsystemen in hun nieuwe auto. Dat blijkt uit een onderzoek van de ANWB met zusterorganisaties in andere Europese landen. Meer dan 70 procent van de autobezitters is niet volledig op de hoogte van de werking van deze systemen en gebruikt ze daarom niet, luidt de conclusie.

Volgens de ANWB is dit een gemiste kans voor de verkeersveiligheid. De hulpsystemen kunnen de automobilist helpen om veiliger te rijden, door bijvoorbeeld automatisch afstand te houden, te waarschuwen of in te grijpen bij gevaarlijke situaties. Daarom pleit de ANWB voor betere voorlichting over deze hulpsystemen bij aanschaf van de auto: er is een belangrijke rol weggelegd voor de autoverkoper.

Uit het onderzoek blijkt dat slechts een derde van de automobilisten min of meer bekend is met de werking van hulpsystemen in nieuwe auto's. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld rijstrookbewaking met automatische stuurcorrecties, bewaking van de dode hoek of radarsystemen die helpen om afstand te houden en botsingen te voorkomen.

Proefrit

Slechts 20 procent van de ondervraagden bleek enige uitleg te hebben ontvangen van de autoverkoper. Sommige verkopers geven de auto mee voor een proefrit zonder de koper hierop voor te bereiden, terwijl andere wél meerijden voor uitleg over de systemen. Meer dan een kwart van de kopers zegt zich verdiept te hebben in het - vaak lijvige - instructieboekje, met daarin informatie over meerdere versies van hulpsystemen. Dat er verschillende aanduidingen voor dezelfde systemen in omloop zijn maakt het automobilisten ook niet makkelijk.

De ANWB vindt dat de autobranche automobilisten bij de aanschaf veel beter moet informeren over de mogelijkheden: ,,De autobranche kan meer verantwoordelijkheid nemen en kopers beter informeren.‘’ Bovendien klinkt een oproep aan de overheid om met regelgeving te komen, zodat er meer uniformiteit komt in de werking en de benaming van de diverse hulpsystemen.

Zes landen Het onderzoek is uitgevoerd in zes landen, waaronder Nederland, door adviesbureau Royal Haskoning DHV, de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en TNO. Er is gekeken of automobilisten weten hoe deze ‘hulpjes in de auto’ - ook wel ADAS (Advanced Driver Assist Systems) - genoemd werken. Het gaat hierbij over onder meer adaptive cruise control, autonome noodremsystemen en rijstrookbewaking.

