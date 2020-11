Automobilist botst eerst tegen ene, dan tegen andere kant tunnel en eindigt 180 graden gedraaid

Chaos door vrachtwa­gen en vijf auto's die op elkaar botsen in Botlektun­nel

1 oktober In de tunnelbuis van de Botlektunnel richting Europoort is vanmiddag een zwaar ongeluk gebeurd. Vijf auto’s en een vrachtauto botsten op elkaar. In de tunnel was het een ravage. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen.