Automobilist verjaagt overvallers tankstation op spectaculaire manier

Tankstati­on in Lelystad al vier keer beroofd of overvallen in januari: politie zoekt nu peukendie­ven

18 februari De politie is op zoek naar twee jongemannen die op 23 januari rond half twee ’s nachts hebben ingebroken bij Shell Gildenhof aan de Schroefstraat in Lelystad. Vier dagen eerder vond er een gewapende overal plaats in hetzelfde tankstation, dat in januari 2020 en 2019 ook al doelwit was van criminelen.