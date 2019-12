Automobilist vlucht met 240 km/u voor de politie, maar komt vervolgens met een lege tank te staan

Op de achterbank

Hoog verbruik

De wagen was stilgevallen omdat de benzine op was. De politie vermoedt dat de benzinetank door de hoge rijsnelheden extra snel leeg is geraakt. Na enkele dagen onderzoek slaagde de politie er bovendien in om aan te tonen dat een van beide heren toch echt achter het stuur had gezeten. De 32-jarige man kreeg een waslijst aan overtredingen voorgelegd. Zijn voertuig is in beslag genomen. De man moet zich binnenkort voor de rechtbank verantwoorden.