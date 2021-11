Automobilisten klagen over ‘horrorparkeergarage’ Tweede Kamer

VRAAG & ANTWOORD ‘Waarom hebben steeds meer auto’s zo’n stompe neus?’

‘In de jaren 90 was er veel aandacht voor de aerodynamica van auto’s’, aldus lezer Erik Stroomberg in de wekelijkse vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘De laatste jaren zie ik steeds meer auto’s verschijnen met een lompe, massieve voorzijde. Dat past toch niet in de huidige tijdgeest van brandstofbesparing?’

11 november