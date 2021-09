Automobilisten kunnen hun borst natmaken: de files komen er weer aan

REPORTAGE Chaos en files door dichte A12? Onze Harrie nam de proef op de som en deed opvallende ontdekking

12:27 Oh help, hoe gaan we hier ooit doorheen komen? Met een afgesloten A12 lijkt de vraag hoe je van A naar B komt, in dit geval van W(oerden), via G(ouda) naar A(lphen), een ingewikkelde schuifpuzzel te zijn. We nemen de proef op de som. Wat blijkt? We zijn bijna nog sneller op de plek van bestemming dan normaal.