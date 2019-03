‘Autonome auto's zijn rijdende doodskisten', aldus Donald Trump

Video + Update Elektri­sche BMW moet door brand gedompeld worden in bak water

25 maart BREDA - Een elektrische BMW i8 is maandag in brand gevlogen in een showroom aan de Huifakkerstraat in Breda. Doordat de wagen elektrisch is, kon hij niet op de normale manier worden geblust. De auto moest daarom gedompeld worden in een grote container met water. De auto blijft de komende 24 uur nog in de watertank zitten.