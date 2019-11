‘Autopilot van Tesla herkent honden als voetgangers en wijkt uit voor eenden’

Overigens beschikken andere automerken over vergelijkbare herkenningstechnologie: zo levert Volvo (dat in thuisland Zweden te maken heeft met immense elanden die de wegen oversteken) een radarsysteem met ‘Large Animal Detection’, dat op een soortgelijke manier remt voor grote dieren. Vooralsnog maakt dit systeem geen onderscheid tussen honden en andere dieren.

Uitwijken voor eenden

Een andere Tesla-rijder ontdekte dat de verbeterde Autopilot niet alleen ingrijpt bij honden. Op Twitter is het filmpje te zien waar een Model 3 – met ingeschakelde stuurhulp – over een landweg rijdt. Terwijl de auto een lange bocht neemt, herkent de auto een groep eenden die de weg op loopt. Het systeem twijfelt geen moment en wijkt zelfstandig uit om de dieren te ontwijken, waarna de Model 3 zijn weg zonder schade (en zonder aangereden vogels) kan vervolgen. Zie ook de video onderaan deze pagina.

Hoewel de technologie in zelfrijdende auto’s duidelijk steeds geavanceerder wordt, klinkt er al lange tijd kritiek op de autonome systemen die merken als Tesla (maar ook andere technologiebedrijven zoals Uber, Google’s dochterbedrijf Waymo en het Amerikaanse Lyft) gebruiken in hun auto’s. De afgelopen jaren ging de technologie regelmatig in de fout, soms zelfs met dodelijke afloop. Mede hierdoor zijn volledig zelfstandigrijdende voertuigen verboden op de openbare weg. Volgens Tesla-baas Elon Musk is het echter een kwestie van tijd voordat zijn automerk met modellen op de markt komt waarbij de bestuurder niet meer hoeft in te grijpen.