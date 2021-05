Autorijden op je 10de: dit Britse bedrijf geeft ‘rijles’ aan kinderen

De meeste mensen stappen verstoken van enige ervaring achter het stuur bij hun eerste rijles. Een enkeling heeft stiekem al wel eens gereden met een familielid, vaak op een parkeerterrein of eigen terrein, maar daar blijft het wel bij. In het Verenigd Koninkrijk vindt ‘TrackDays’ het tijd dat daar verandering in komt. Daar gaat men rijlessen voor kinderen aanbieden. Vanzelfsprekend niet op de openbare weg, maar wel met een serieus doel.

Oefenen in auto van papa

Een officieel document kunnen de kinderen er uiteraard niet mee behalen en het is puur bedoeld als een leuke eerste ervaring met autorijden. Zo’n eerste kennismaking met autorijden kost tussen de 50 en 100 euro. In Nederland kun je overigens ook al vanaf je 10de bijvoorbeeld onder begeleiding op Circuit Zandvoort rijden. Dit Britse initiatief lijkt echter wat minder op lol maken gericht en meer op het voorbereiden op de dagelijkse praktijk.

Deze vorm van voorbereiding op het echte werk komt niet uit de lucht vallen. Even oefenen in de auto van papa gebeurt ook in Nederland vaak. Steeds meer jongeren tussen de 12 en 17 jaar oud worden door de politie betrapt op rijden zonder rijbewijs. Het Openbaar Ministerie noteerde vorig jaar een stijging van 30 procent in vergelijking met het jaar daarvoor voor het ongeoorloofd besturen van een auto of een scooter. Vorig jaar kregen ruim vijfduizend jongeren daarvoor een boete, bijna 30 procent meer dan in 2019.