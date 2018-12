‘Autorijden wordt iets voor de rijke elite’

De EU is al maanden verdeeld over hoe strikt de CO2-uitstoot van auto’s en bestelwagens moet zijn. Een daling van 30 procent in 2030 gaat een aantal landen niet ver genoeg en de auto-industrie kan daaraan wel voldoen, maar de conclusie is wel dat auto's dan extreem duur worden. Daarvoor waarschuwt de ACEA, die vijftien fabrikanten met aanzienlijke Europese belangen vertegenwoordigt.