Autostoelen van gerecycled plastic zwerfafval uit de zee: dit is de nieuwe, elektrische Cupra Born

De nieuwe, elektrische Cupra Born, heeft kuipstoelen die zijn gemaakt met polymeervezels van zwerfplastic uit oceanen, rivieren en zeeën. Het benodigde afval is verzameld door vissers, verschillende organisaties en lokale gemeenschappen. De Born is de eerste elektrische auto van Cupra, een nieuw merk uit de Seat-fabriek.

Cupra is het zoveelste merk van de Volkswagen Groep. Het wil zich onderscheiden met onder meer sportiviteit en design. De Born, een auto die zijn techniek deel met de VW ID.3, wordt op basis van het modulaire MEB-platform voor elektrische auto’s geproduceerd in een fabriek in het Duitse Zwickau, die gebruikmaakt van energie uit hernieuwbare bronnen. De resterende uitstoot compenseert Cupra via gecertificeerde milieu- en projectinvesteringen.

Antonino Labate, directeur Strategie, Business Development en Operations van de nog jonge autofabrikant: ,, Cupra is een merk dat de wereld wil inspireren, ​​en daarom zetten we ons in voor projecten in de circulaire economie en helpen we een natuurlijke bron die heel dicht bij ons staat schoon te houden: de Middellandse Zee.”

Volledig scherm Gerecycled plastic zwerfafval uit de zee vormt de basis voor de sportstoelen in de Cupra Born. © Cupra

Het zwerfvuil van stranden en oceanen wordt verzameld via schoonmaakprogramma’s. Na het sorteren van de verschillende soorten materialen wordt het plastic gereinigd en omgezet in gerecycled ‘zeeplastic’ dat wordt gebruikt om dit product met de naam Sequal Yarn te maken.

De nieuwe Cupra is vanaf volgende maand te bestellen en arriveert later dit jaar in de Nederlandse showrooms. Hij combineert een sportief design met krachtige elektromotoren en achterwielaandrijving: iets waar sportieve rijders van smullen. De Born, genoemd naar een hippe wijk van Barcelona, is de eerste volledig elektrisch aangedreven auto van het nog jonge merk, dat afgesplitst is van Seat.

De auto is leverbaar met keus uit twee krachtige elektromotoren. De basisversie heeft een vermogen van 110 kW/150 pk en de topversie levert 150 kW/204 pk. Vanaf volgend jaar kan er een e-Boost Performance-pakket worden bijbesteld, dat het vermogen oppept tot 170 kW/231 pk. In combinatie met het 77 kWh accupakket vergt de sprint van 0-100 km/u dan slechts 7,0 seconden en bedraagt de maximale actieradius 540 kilometer. Met het 58 kWh accupakket is zelfs een 0-100 km/h acceleratie in 6,6 seconden haalbaar. De actieradius bedraagt dan 420 km. Volgend jaar komt ook een 45 kWh accupakket beschikbaar, wat de instapprijs voor de Born aanzienlijk moet verlagen.

Bij een 125 kW snellaadpunt heeft de auto 7 minuten nodig om weer 100 kilometer verder te kunnen rijden. Het opladen van de watergekoelde lithium-ion batterij van 5 naar 80 procent duurt bij zo'n snellader slechts 35 minuten.

‘Hola, hola’

In het interieur valt het centrale ‘zwevende’ touchscreen (12 inch) op. Het head-up display bevat augmented reality dat de echte en de digitale wereld met elkaar combineert. Optisch lijkt het of aanwijzingen en informatie hiermee op de weg verschijnen. Met het Wireless Full Link-systeem zijn smartphones draadloos te koppelen, via Apple CarPlay en Android Auto. Gesproken commando's zijn in de bediening ook mogelijk. De auto luistert dan nadat je eerst ‘Hola, Hola’ (Spaans voor Hallo) hebt gezegd.

Qua assistentiesystemen zit het wel goed in deze nieuwe Cupra. De Predictive Adaptive Cruise Control maakt gebruik van route- en GPS-gegevens. Zo kan het de snelheid van de auto automatisch aanpassen bij bochten, rotondes, kruisingen, wegwerkzaamheden of op trajecten met een snelheidslimiet. Emergency Assist kan de auto automatisch tot stilstand brengen in een noodsituatie.

Dankzij de lange wielbasis (2.767 mm) en het ontbreken van een transmissietunnel belooft Cupra veel zitruimte. De bagageruimte biedt minimaal 385 liter inhoud.

