Autovakantie? Let op deze buitenlandse verkeersboetes

Vakantiegangers reizen deze zomer meer dan ooit af met de auto. Naast andere verkeersregels vanwege corona, bestaat er soms ook verwarring over de ‘reguliere’ verkeersregels in populaire vakantielanden.

Om duidelijkheid te scheppen, heeft beslist.nl de meest opvallende verkeersregels en boetes in deze Europese landen in kaart gebracht. Zo is in een aantal landen, zoals in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland, flitspaalsignalering op alle apparatuur verboden. Dus ook op navigatiesystemen, smartphones en tablets. In Frankrijk staat hier zelfs een boete op van 1500 euro.

Ook in België, Italië, Oostenrijk, en Tsjechië zijn actieve mobiele flits-apps verboden, maar hier is apparatuur die gebruik maakt van een openbare databank (POI) wel toegestaan. Het advies is daarom ook om voor vertrek goed na te gaan welke regels van toepassing zijn.

Rettungsgasse

Nederland is, vergeleken met andere Europese landen, relatief duur als het gaat om de gemiddelde hoogte van verkeersboetes. Alleen in Noorwegen en Spanje zijn verkeersboetes gemiddeld hoger. In Finland en Zweden zijn veel boetes inkomensafhankelijk. Ook in deze landen kan een overtreding flink in de papieren lopen. In Letland en Servië kosten boetes voor verkeersovertredingen gemiddeld het minst.

In steeds meer landen moet je een zogenoemde ‘Rettungsgasse’ of reddingsstrook vormen bij een file of bij sterk vertraagd verkeer. Behalve in Duitsland is dat ook in Oostenrijk en België verplicht, en het wordt aangeraden in Zwitserland. De hulpdiensten hebben in die landen niet de gewoonte om de pechstrook te gebruiken als ze ergens naartoe willen. Je wordt er daarom geacht om, wanneer je aansluit in een file, een strook in het midden vrij te houden voor hen.

Geen slippers

Wie op de linkerrijstrook rijdt, moet zo links mogelijk aanhouden, wie op de middenrijstrook of rechterrijstrook rijdt, zo rechts mogelijk. Op die manier krijgen de hulpdiensten vlot vrij baan. Veel buitenlanders kennen de regel niet. Bij zware ongevallen in Duitsland is dan ook vaak te horen dat de hulpdiensten gehinderd waren door (buitenlandse) bestuurders die niet op tijd aan de kant gingen.

In sommige landen moeten automobilisten rekening houden met boetes als zij met slippers rijden. Zo krijg je in Spanje een boete van 80 euro als je met slippers rijdt. In Frankrijk bedraagt het boetebedrag zelfs 90 euro. Naast schoeisel moeten autobestuurders ook rekening houden met veiligheidsproducten en accessoires.

Reservebril

In landen als België, Griekenland en Turkije moet bijvoorbeeld altijd een verbandtrommel, veiligheidshesje, brandblusser en gevarendriehoek aanwezig zijn in het voertuig. Brildragers zijn in Spanje, Frankrijk, Portugal en Zwitserland wettelijk verplicht om een reservebril bij zich te hebben. Meer info over vakantieboetes vind je in de graphic hieronder.