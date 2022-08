Autovakantie naar Groot-Brittannië erg populair , Stena Line moet soms nee verkopen

Voordeel­tje van de Brexit: sigaretten, drank en cosmetica véél goedkoper op de ferry naar Engeland

Áls vakanties in Engeland straks weer mogelijk zijn, is het voor koopjesjagers slim om de boot te nemen. Sigaretten, drank en cosmetica kunnen reizigers daar, met dank aan de Brexit, voor stuntprijzen aanschaffen. ,,Nu al meer whiskey verkocht dan in heel 2020.”

16 mei