Autoverkoper moet slachtoffer tellerfraude koopsom terugbetalen

Tesla's kunnen binnenkort automa­tisch inhalen

4 april Tesla voert een update door voor de navigatieoptie van Autopilot, waardoor de auto’s straks op eigen initiatief van rijstrook kunnen wisselen. Voorheen moest de bestuurder daar eerst via de richtingaanwijzer of het stuur toestemming voor geven. De update komt eerst uit in de VS.