Batterijbus met goede cijfers: is deze Toyota echt de beste van de klas?

Om meteen alle twijfel weg te nemen: ja, de elektrische Toyota Proace is een volle broer van de Peugeot e-Expert, Citroën ë-Jumpy en Opel Vivaro-e. Ze zien er allemaal vrijwel hetzelfde uit: een tikkeltje voorzichtig en zakelijk vormgegeven en eigenlijk alleen uit elkaar te houden door een iets aangepaste voorkant en natuurlijk hun eigen merklogo’s. Voor verrassingen en creativiteit hoef je tegenwoordig niet aan te kloppen in het segment van de bestelbusjes, waar vrijwel alles draait om het drukken van de kosten: voor de fabrikanten moet de ontwikkeling zo efficiënt mogelijk gaan, terwijl eigenaren vooral een betaalbare en betrouwbare bus zoeken.

Die besparende aanpak zorgt er niet alleen voor dat de auto’s veel op elkaar lijken, maar ook dat ze alle vier dezelfde technologie gebruiken. In het geval van deze elektrische versies krijg je – ongeacht het merk van je bus – een 136 pk (ofwel 100 kW) en 260 Newtonmeter sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft. Die doet zijn werk soepel en stil, maar niet heel opvallend: bij het optrekken merk je meteen dat de techniek op zuinigheid is afgesteld en niet op indrukwekkende prestaties. Dat past prima bij dit type auto, toch vooral bedoeld voor ondernemers die uitstootvrije ritten in stedelijke gebieden willen maken en hooguit af en toe een langer stuk moeten afleggen.

Volledig scherm De Toyota Proace Electric © Toyota

Die ondernemers kunnen trouwens kiezen uit veel verschillende versies van deze bestelwagens: in het geval van de Toyota Proace begint de prijslijst bij de 4.61 meter lange Compact (vanaf € 30.795 exclusief btw en bpm, alleen verkrijgbaar met 50 kWh-batterij) maar is er ook keuze uit de middelgrote Worker (4.96 meter, vanaf € 31.795) en de minimaal 33.145 euro kostende Long Worker van 5.30 meter. Kies je voor het grotere batterijenpakket, moet je rekening houden met een meerprijs van zo’n 7.100 euro. Dat is geen klein bedrag, maar accucellen zijn nou eenmaal het duurste onderdeel van een elektrisch voertuig. Ook interessant: de auto is verkrijgbaar als zogenoemde chassis-cabine, waarbij er bijvoorbeeld een open laadbak op de achterkant kan worden gezet én er bestaat een VIP-versie waarmee taxibedrijven grotere groepen kunnen vervoeren.

Tot 330 kilometer

Er is, behalve dus bij de kortste variant, keuze uit twee accupakketten: met het kleinste pakket van 50 kilowattuur moet je volgens de officiële WLTP-meetcyclus zo’n 230 kilometer kunnen halen, terwijl de grotere capaciteit (75 kWh) goed moet zijn voor een praktijkbereik van 330 kilometer. De actieradius van de test-Toyota, voorzien van het grote pakket, is acceptabel: in de huidige Nederlandse winter (met een gemiddelde buitentemperatuur tussen de 7 en 10 graden) is het mogelijk om zo’n 210 kilometer achter elkaar op de snelweg te rijden. Rij je veel ritjes binnendoor, dan ligt het bereik iets hoger.

Dat is wellicht niet indrukwekkend voor klussers die gewend zijn om duizend kilometer per tank in een dieselbus te rijden, maar voor een elektrische variant is het netjes. Hierbij is het trouwens wel heel belangrijk dat je op eieren rijdt: geef je veel stroom of rij je harder dan 110 kilometer per uur, dan smelt je bereik als sneeuw voor de zon. Hetzelfde geldt voor het rijden met lading: de Proace Electric heeft een prima bruikbaar laadvermogen van maximaal 1.300 kilo en kan een aanhanger trekken van 1.000 kilo.

Volledig scherm Een hard en zakelijk dashboard met eenvoudige materialen: ook dit is - op de logo's na - identiek aan de binnenkant van de Peugeot, Citroën en Opel © Toyota

Toyota scoort hiermee keurige cijfers, zeker omdat het trekken van een aanhanger nog altijd niet vanzelfsprekend is bij een elektrische bus. Maar zoek je echt de grenzen van de mogelijkheden op, dan moet je er niet vreemd van opkijken dat je rijbereik zo’n beetje halveert. Je kunt de standaard aanwezige automaat overigens in een B-stand zetten waardoor de elektromotor iets meer energie terugwint tijdens het uitrollen, maar dat effect is zo klein dat de auto er nauwelijks efficiënter door wordt.

Of (en hoe) dat in jouw dagelijkse gebruik past, is natuurlijk afhankelijk van je planning en type werkzaamheden. Als jij als hovenier veel in je eigen regio werkt en geen honderden kilometers per dag hoeft af te leggen, kan je prima met een aanhanger vol planten en aarde op pad. De kans is dan wel groot dat je de Proace elke dag aan je laadpaal moet hangen, maar dat blijkt in de praktijk vooral een kwestie van wennen – mits je thuis of op de zaak voor goede laadmogelijkheden zorgt.

Aan een standaard laadpunt met 11 kilowatt is het grote accupakket van de Toyota in zo’n zeven uur weer helemaal vol, terwijl je met maximaal 100 kilowatt kunt laden bij een snellader. Dat piekvermogen houdt de Proace Electric trouwens niet heel lang vast (vaak zakt de snelheid boven de 45 procent acculading snel in), waardoor het tot 48 minuten kan duren voordat de batterijen weer voor tachtig procent vol zijn.

Volledig scherm Op de basisversies na heeft elke Proace Electric dit aanraakscherm met navigatie, waarmee je eveneens gemakkelijk laadpunten kunt vinden © Toyota

Kiezen

Tot op heden zijn alle testbevindingen niet alleen van toepassing op de Toyota Proace Electric, maar dus ook op zijn technisch identieke broertjes van Opel, Peugeot en Citroën. Ze rijden hetzelfde, kunnen hetzelfde en verschillen ook niet enorm van elkaar waar het aankomt op uitrusting, veiligheidssystemen en prijsstelling. De Vivaro-e is bijvoorbeeld verkrijgbaar vanaf 30.749 euro, terwijl Peugeot en Citroën minimaal € 28.300 willen hebben voor de E-Expert en de ë-Jumpy.

Hoe maak je dan toch een keuze tussen al deze modellen? In het geval van de Toyota kunnen de extra garantiemogelijkheden de doorslag geven: waar je bij Opel bijvoorbeeld standaard twee jaar fabrieksgarantie krijgt met een mogelijkheid om drie jaar bij te kopen, levert de Nederlandse Toyota-importeur de Proace standaard af met vijf jaar garantie – feitelijk drie jaar, aangevuld met twee jaar ‘Toyota Extra Care’ – op de hele auto.

Volledig scherm Een aangepast instrumentenpaneel in de elektrische versies: de Eco-meter laat zien hoe veel stroom de auto gebruikt © Toyota

Bij de garantie op het accupakket ontstaat een vergelijkbaar beeld: alle vier de merken garanderen dat de bruikbare capaciteit van de accu’s de eerste 8 jaar (of 160.000 kilometer) niet onder de 75 procent zakt. Toyota doet daar nog een stapje bovenop en belooft hetzelfde voor een periode van maar liefst vijftien jaar en een miljoen kilometer – mits je de auto jaarlijks door een erkende Toyota-dealer laat nakijken. Met die extra garantie, die trouwens overdraagbaar is naar eventuele volgende eigenaren, wil Toyota laten zien dat het merk zelf alle vertrouwen heeft in de techniek en de dagelijkse inzetbaarheid van de Proace Electric. Mocht je er zelf niet zeker van zijn of een elektrische bus wel past bij jou en je bedrijf, kan dit op z’n minst een stukje van de twijfel wegnemen.

Volledig scherm Handig voor hoveniers: desgewenst is deze elektrische bestelbus ook verkrijgbaar als 'chassis-cabine' © Toyota

Volledig scherm Met de klok mee: de Opel Vivaro-e, de Toyota Proace, de Citroën e-Jumpy en de Peugeot e-Expert © PSA / Toyota

Volledig scherm De Toyota Proace Electric © Toyota

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.