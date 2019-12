Batterijen voor elektrische auto's binnen een jaar 13 procent goedkoper geworden

Batterijen voor elektrische auto's zijn in een jaar tijd 13 procent goedkoper geworden. Dat blijkt uit de Battery Price Survey 2019 van Bloomberg New Energy Finance (BNEF). De gemiddelde prijzen van accupakketten zijn gedaald tot 156 dollar per kWh. Dat is ruim 13 procent lager in vergelijking met 2018. BNEF verwacht dat de prijsdaling aan zal houden en dat tegen 2023 mogelijk een prijs van 100 dollar per kWh zal worden bereikt.

Balans

Het accupakket is een van de duurste onderdelen van een elektrische auto. Fabrikanten moeten daarom op zoek naar het beste compromis als het gaat om de actieradius, het gewicht, de afmetingen en de prijs. Als de prijzen dalen kan dat niet alleen tot goedkopere elektrische auto’s leiden. Wellicht zullen fabrikanten daardoor ook een groter accupakket overwegen, omdat ze menen dat dat vanwege de lagere prijs per kWh verantwoord is. De beperkte reikwijdte van elektrische auto's ten opzichte van benzine of diesel vormt voor veel mensen nog een belemmering om over te stappen.

Gemiddelde prijs

De door BNEF opgegeven prijzen zijn overigens een gemiddelde prijs in de industrie. De grootste accuproducenten hanteren vanwege het enorme volume beduidend lagere prijzen. Zo zou Tesla op celniveau al ergens onder de 100 dollar per kWh zitten, terwijl de prijs op pakketniveau ergens rond de 140 dollar per kWh zal liggen. Volkswagen heeft laten doorschemeren dat de prijzen van accucellen ook onder het niveau van 100 dollar per kWh liggen.

Straks even duur

BNEF voorspelt dat de algemene kostenreductie in de sector zal doorgaan. De genoemde prijs van 100 dollar per kWh waarschijnlijk rond 2023 zal worden bereikt. Dit is het punt waarop grootschalig gebouwde elektrische auto’s naar verwachting qua prijs de auto’s met een verbrandingsmotor zullen benaderen. Bij grotere voertuigen zijn elektrische auto’s dan waarschijnlijk al goedkoper. Op dit moment zijn de totale eigendomskosten van volledig elektrische auto’s doorgaans al lager dan die van voertuigen met verbrandingsmotor. Dit is mogelijk door dat ze een stuk goedkoper zijn qua energie, energieverbruik en onderhoud.

Minder kobalt

Het kobaltgehalte van batterijkathoden vermindert voortdurend. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van nikkel. Momenteel kan een elektrische auto met een accupakket van 55 kWh (bijvoorbeeld de Tesla Model 3 SR Plus) tussen de 40 en 60 kg nikkel bevatten (afhankelijk van de exacte chemie), de kleinere PHEV’s bevatten nog minder dan de helft daarvan. Dit kan op middellange termijn leiden tot een tekort aan nikkel. Als het aanbod aan nikkel niet meegroeit met de snelgroeiende vraag zal de prijs daarvan natuurlijk weer stijgen.

Het jaarlijkse aanbod aan nikkel bedraagt 2,3 miljoen ton. Maar ongeveer 60% van dat wereldwijde aanbod bestaat uit het zogenaamde klasse 1 nikkel, dat geschikt is voor gebruik in accu’s. En nikkel is een metaal, waarvan je dus niet zomaar even wat meer kunt maken. Een groeiend aantal EV’s met een eveneens groeiende hoeveelheid nikkel kan de nikkelprijs dus flink doen stijgen. Gelukkig worden er ook andere accutechnologieën ontwikkeld, zoals LPF-technologie. Die is gebaseerd op ijzer, fosfaat, zuurstof, lithium en soms ook mangaan. Dat zijn materialen die zeer overvloedig aanwezig zijn.