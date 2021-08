Bejaarde man gepakt met snelheid van 182 kilometer per uur

Snelheids­dui­vel in Nieuwegein rijdt 2,5 keer de toegestane snelheid en mag zijn rijbewijs inleveren

13 augustus In Nieuwegein is een hardrijder betrapt die het deze week wel heel erg bont maakte. De bestuurder presteerde het om tweeënhalf keer zo hard te gaan als was toegestaan en is zijn rijbewijs kwijt.