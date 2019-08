Bekende buggy uit Steve McQueen-film van 1968 gaat onder de hamer

De buggy als automodel is langzaam bezig met een comeback. De veiling van de Meyers Manx Buggy waarmee Steve McQueen rondreed in de film The Thomas Crown Affair uit 1968 zal vermoedelijk alleen maar bijdragen aan de populariteit.

Alles wat met Steve McQueen te maken heeft, levert geld op: zijn auto's, zijn motoren en zelfs zijn kleding. De kans is dus groot dat de Meyers Manx Buggy uit The Thomas Crown Affair ook voor veel geld wordt verkocht als hij in maart onder de hamer gaat bij veilinghuis Bonhams. De buggy is volgens het veilinghuis zó cool dat het weigert een geschatte verkoopprijs vrij te geven.

Een buggy wordt in de regel gebouwd op het onderstel van een VW Kever. Het model was vooral in de jaren zestig en zeventig populair vanwege het gevoel van vrijheid dat bij de auto hoort. Ook in Nederland zijn veel buggy's gemaakt, vooral door olympisch judoka Arie Ruska. Voor de film hielp McQueen overigens zelf bij het verbeteren van de buggy. Het model kreeg een krachtigere Corvair-motor en verbeterde ophanging, waardoor ‘ie 230 pk sterk was bij een gewicht van slechts 500(!) kilogram.

