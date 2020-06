België wil auto’s gaan behandelen als tabak

Over het voorstel lijkt echter niet heel goed nagedacht, want het zou betekenen dat er ook geen reclame meer gemaakt mag worden voor puur elektrische, compacte stadsauto’s als de Peugeot e-208 en Renault ZOE, die ook meer dan 1400 kilo wegen maar geen uitstoot kennen.

Waarschuwingslabels

Het idee is niet nieuw. Gezondheidsexperts riepen eerder dit jaar in een opiniestuk in het gezaghebbende British Medical Journal op om waarschuwingslabels te plaatsen op pompen waar consumenten fossiele brandstoffen tanken. Ze legden uit dat meer dan 118 landen waarschuwingen op sigarettenverpakkingen gebruiken om het gedrag in verband met roken te veranderen. Soortgelijke waarschuwingen moeten volgens hen worden geplaatst bij benzine- en dieselpompen omdat het verbranden van fossiele brandstoffen in verband kan worden gebracht met 3,5 miljoen voortijdige sterfgevallen per jaar.