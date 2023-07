Bende pikte in moordend tempo meerdere Toyota’s en zo gingen ze te werk: ‘Pikken je op en zetten je na roof af’

autotest Wat Tesla niet heeft, heeft Nio nu wel: een elektri­sche stationwa­gon

Nio heeft zijn vizier niet alleen op Tesla gericht, maar nu ook op Mercedes, BMW en Audi. De Chinese EV-fabrikant verwacht namelijk heel veel A4 Avants, 3-serie Tourings en C-klasse Estates in te ruilen op de ET5 Touring. Dat is de eerste elektrische stationwagon in de (premium) middenklasse.