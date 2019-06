Bentley Flying Spur: luxueuze limo met een krankzinnige topsnelheid van 333 km/u

De nieuwe generatie van de Flying Spur is nóg ruimer, comfortabeler en luxueuzer dan zijn voorganger. Hij is een kolos van 5,3 meter lang en weegt 2.437 kilo. De wielbasis is 3,19 meter. De nieuwe Bentley heeft ruime zitplaatsen, bekleed met kostbaar, met de hand gestikt leer, een panoramadak en veel houten details in de afwerking van het interieur.