Benzine nooit eerder zo duur: ‘Ik heb overwogen om een scooter te kopen’

Video Prijsexplo­sie: tanken in België nu ook voordelig als je in Mid­den-Nederland woont

Ga je een leuk tripje maken, of wil je goedkoop boodschappen doen over de grens? Dan is het door de sterk gestegen benzineprijzen zelfs al vanuit de provincie Utrecht voordelig om naar België of Duitsland te rijden en daar de tank vol te gooien.

9 februari