Benzineprijs daalt naar niveau van voor de Oekraïne-oorlog

Inmiddels is de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) voor een liter benzine €2,24. Dat is ongeveer op het niveau van vlak voordat Rusland eind februari Oekraïne binnenviel en de prijzen vervolgens enorm hard stegen. Op 24 februari lag de GLA-prijs op €2,195, een week later ging de literprijs al richting de €2,30. Er hoort wel een belangrijke kanttekening bij de prijs van dit moment: er ging in april 17 cent per liter accijns af bij benzine, bij diesel ging het om 11 cent. Dat was te danken aan een ingreep van de regering, die de accijnzen tijdelijk heeft verlaagd om autorijden nog enigszins betaalbaar te houden.