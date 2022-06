Benzineprijs naar hoogste niveau ooit: 2,504 euro per liter

De adviesprijs voor een liter benzine is gestegen naar het hoogste niveau ooit. Dat blijkt uit gegevens van United Consumers, dat de prijzen van de grootste tankstations bijhoudt. Je betaalt nu 2,504 euro voor een liter benzine. Ook de dieselprijs is verder gestegen.

Dinsdag waren automobilisten nog 2,500 euro per liter kwijt voor Euro95 en 2,189 euro voor een liter diesel. Vandaag komt het consumentencollectief uit op 2,504 euro voor een liter benzine en 2,221 euro voor diesel. Kenners denken dat de prijzen nog verder zullen oplopen.

De brandstofprijzen piekten eerder op 10 maart. Toen kostte een liter benzine 2,502 euro en een liter diesel 2,375 euro. Op de eerste dag van april ging de benzineprijs vervolgens weer met meer dan 20 cent omlaag, omdat op die dag de accijns (een vorm van belasting) op benzine en diesel voor de rest van dit jaar omlaag ging.

Met de accijnsverlaging wilde de overheid mensen wat tegemoet komen, aangezien de energie- en brandstofprijzen hard zijn opgelopen door onder meer de oorlog in Oekraïne. Maar op de olie- en gasmarkt blijft het de laatste tijd erg onrustig, onder meer door onzekerheid over leveringen uit Rusland en tekorten aan raffinagecapaciteit.

3 euro?

Marktdeskundige Paul van Selms van United Consumers zegt dat ‘de prijzen eerder nog verder zullen stijgen of gelijk blijven dan dat ze opnieuw dalen’. Volgens hem zullen we moeten wennen aan een nieuwe realiteit. ,,3 euro per liter? Daar geloof ik niet in. Op termijn zullen de prijzen wel weer zakken en dik boven de 2 euro hangen. Vroeger vonden veel mensen prijzen net boven de 2 euro al hoog. Ik denk dat de conclusie nu is dat prijzen toen gewoon extreem laag waren.’’



Volgens inflatie-expert Bert Colijn van ING blijven de prijsontwikkelingen sterk afhankelijk van hoe de oorlog in Oekraïne zich ontwikkelt. ,,Daardoor is het heel moeilijk om er een goed beeld van te krijgen, maar de prijzen zullen hoog blijven.’’ Ook hij verwacht dat hoge prijzen zullen stabiliseren en niet direct verder zullen stijgen.

Het kabinet zou opnieuw kunnen ingrijpen, maar dat is niet evident. De prijzen worden deels bepaald door accijnzen. In theorie zou de overheid er best een euro van af kunnen doen, maar dat is volgens van Selms ‘snijden in eigen vlees’. ,,We hebben die belastingen van de benzine nodig. Dat is een kwestie van keuzes maken.’’

Colijn zegt dat een nieuwe accijnsverlaging best mogelijk is aangezien het vorige keer wel effect had. ,,Doordat de prijzen op de markt zo hard zijn verder gestegen, valt die ingreep gewoon niet zo veel op. Als die verlaging niet was doorgevoerd dan waren de prijzen nog hoger.’’

Afwijken van adviesprijzen

Hoewel de vooruitzichten dus slecht zijn, is er wel een lichtpuntje. Pomphouders kúnnen afwijken van de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen. In de praktijk betalen automobilisten de adviesprijzen alleen langs de snelweg. Op andere plekken betaal je meestal iets minder.

Studie: hoge brandstofkosten leiden tot bewustere vervoerskeuzes Nederlanders zijn de afgelopen drie jaar bewuster gaan kiezen met welk vervoersmiddel zij reizen. Dat kwam het vaakst door hoge brandstofkosten, meldt autobrancheorganisatie RAI Vereniging op basis van onderzoek onder ruim duizend respondenten. Ook gezondheidsoverwegingen droegen aan de verandering bij, meer dan het milieu en klimaat. 57 procent van de reizigers is bewuster gaan kiezen voor de manier waarop zij reizen. Dat had het vaakst invloed op het privéverkeer. Volgens het onderzoek zijn Nederlanders vaker gaan fietsen, hebben zij een scooter of motor aangeschaft of zijn zij minder gaan reizen. Dit versnelt volgens Steven van Eijck, voorzitter van de RAI Vereniging, de overgang naar ‘gezonde mobiliteit’. Het klimaat en milieu was in 35 procent van de gevallen een reden om te kiezen voor bewuster reisgedrag, gezondheid in bijna de helft van de gevallen en de hoge brandstofkosten speelden in bijna twee derde van de gevallen een rol.