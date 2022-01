Benzineprijs naar nieuw record door spanningen rond Rusland

Wat te doen aan die torenhoge benzine­prijs? Met deze 5 tips kun je tot wel 15 procent brandstof besparen

Juiste bandenspanning, ECO-modus en de schakelindicator. Nu de benzineprijzen de pan uit rijzen is het tijd dat we zuiniger leren te rijden. Met deze tips kun je eenvoudig tot wel 15 procent op je brandstof besparen. ,,Zuiniger rijden is niet alleen fijn voor je portemonnee, maar ook voor het klimaat, want je stoot een stuk minder CO2 uit.”

