Benzineslurpende Hummer is nu het braafste jongetje van de klas, maar wel 1000 pk sterk

De auto komt eind volgend jaar op de markt en krijgt drie elektromotoren, die het gevaarte samen 1014 pk sterk maken. De trekkracht is helemaal astronomisch: 15.592 Newtonmeter volgens Hummer, maar dat klopt niet, weten ze bij Car and Driver . In werkelijkheid zal het koppel ongeveer 1085 Newtonmeter bedragen. De gereïncarneerde Hummer sprint in drie seconden van nul naar 100 km/u en heeft een actieradius van 563 kilometer. Het model komt als EV Edition 1 eind volgend jaar op de markt.

General Motors verwierf het merk Hummer van AM General eind jaren 90 en begon al snel kolossale SUV’s te maken voor de personenautomark - modellen als de grote H2, de kleinere H3 en de originele H1, de civiele versie van de Humvee. Hummer was een tijdlang enorm succesvol, maar toen de olieprijzen aan het eind van de vorige eeuw piekten, daalde de vraag.

Nu is Hummer dus terug onder de vlag van het merk GMC. Het feit dat de auto volledig elektrisch is, zal ongetwijfeld veel kritiek van de milieubeweging wegnemen. De auto krijgt ook een zogeheten CrabWalk-functie, die gebruikmaakt van vierwielbesturing , waardoor de auto ook diagonaal als een krab zijwaarts kan bewegen. Er komen op termijn vier uitvoeringen, waarvan de minst sterke nog altijd 634 pk sterk is een actieradius krijgt van 402 kilometer. De prijs van dat model komt op 67.000 dollar uit. Of en wanneer de Hummer naar Europa komt, is nog niet bekend.