Beroemd busje uit film Into the Wild weggehaald uit bos Alaska

De man stierf in 1992 een hongerdood in het busje. Hij wilde in de wildernis leven in het voertuig dat er in de jaren 60 was geplaatst. Het busje werd een soort pelgrimsplek. Honderden fans en toeristen wilden het voertuig diep in het bos zien. Dat bracht steeds grotere risico’s met zich mee, volgens de autoriteiten.