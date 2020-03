Beroemdste buggy ter wereld wordt geveild

De Amerikaanse acteur Steve McQueen speelt in de film uit de jaren 60 de succesvolle zakenman Thomas Crown, wiens hobby’s als zweefvliegen en rondrijden in zijn buggy niet langer spannend genoeg zijn: hij plant daarom de perfecte bankoverval. Verzekeringsdetective Vicki Anderson, gespeeld door Faye Dunaway, zit hem al snel op zijn huid.

Uiteindelijk eindigt dit in een romance waarbij de buggy een belangrijke rol speelt. Het gaat om een zogeheten The Meyers Manx: een strandbuggy ontwikkeld door Californische surfer en botenbouwer Bruce Meyers. De buggy, die een van de symbolen van de surfcultuur in Californië werd, was net zo simpel als geniaal en bestond uit een kunststof carrosserie op het onderstel van een VW Kever. In 1967 won een Meyers Manx buggy de voorloper van de beroemde Baja 1000 race.