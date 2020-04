Beschoten Audi duikt op bij verkoopsite met de kogelgaten er nog in

Brug ingestort in Italië: één gewonde, voertuigen te zien op beelden ravage

14:40 In het noorden van Italië is vanmorgen een verkeersbrug ingestort. Het gaat om een brug over een rivier in de gemeente Aulla, gelegen tussen Genua en Florence. De bestuurder van een voertuig dat over de brug reed, raakte volgens Italiaanse media gewond.