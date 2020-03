‘Bespaar je brandstof door vaart te minderen?’

Autoredacteur Niek Schenk: ,,Dat doet u zeker en er is dan ook niets mis met uw rijstijl. U kunt hiermee inderdaad brandstof besparen en een bijkomend voordeel is dat u hiermee de remmen ontziet. Autofabrikanten gaan ervoor zorgen dat auto’s dit de komende jaren steeds meer automatisch doen, vooral om brandstof of stroom (bij elektrische auto’s) te besparen. Dat is een van de redenen waarom auto’s straks via hun dataverbinding worden geïnformeerd dat het verkeerslicht op rood staat, dat er een scherpe bocht aan komt of dat er een snelheidslimiet aan zit te komen.”