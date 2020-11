Bestuurder ramt twee auto's en vliegt door de lucht bij parkeren van zijn elektrische Porsche

leestip Hoe heldhafti­ge vrachtwa­gen­chauf­feur Tommy (28) een groot ongeluk op de snelweg voorkwam

13 november ‘Hero’ is zijn bijnaam, sinds dat moment op de A28 bij Leusden. Vrachtwagenchauffeur Tommy Heineman (28) uit Alphen voorkwam op vakkundige wijze een mogelijk ernstig ongeluk. Dat hij daar nu een prijs voor heeft gekregen, is voor de chauffeur best dubbel. ,,Ik kijk toch altijd even als ik er weer langs rijd.”