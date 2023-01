Bestuurder vindt zijn zicht voldoende, politie denkt daar anders over: 250 euro boete

met video Bewoners schrikken wakker door flink kabaal: dronken automobi­list rijdt voertuigen total loss

Een dronken automobilist heeft voor een flinke ravage gezorgd in de Haagse wijk Transvaal. In totaal raakten zeven voertuigen beschadigd, waarvan drie auto’s door een berger meegenomen moesten worden. De bestuurder is aangehouden door de politie.

15 januari