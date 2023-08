Bestuurders balen van werk aan tunnel, maar ingreep is ‘keihard’ nodig: ‘Alles was aan vervanging toe’

In auto vol cash racet rijbewijs­lo­ze man onder invloed langs politie: ‘Sorry, sorry, sorry’

Zonder rijbewijs, onder invloed van drugs én alcohol en met 14.000 euro op zak scheurde een bestuurder op hoge snelheid langs de politie in Pijnacker. Bij de achtervolging trapte de man zijn gaspedaal nog verder in en racete met 150 kilometer per uur over een weg waar je 60 mag.