Betrapt! De volgende BMW M4 is (bijna) klaar voor de start

Het is al een tijdje een publiek geheim dat de M-afdeling van BMW (verantwoordelijk voor de sportiefste versies) druk bezig is met de volgende generatie M3 en M4. Die laatste is afgeleid van de recent onthulde 4-Serie (vandaar M4) en komt als tweedeurs coupé en als cabriolet, terwijl de M3 als vierdeurs sedan en als stationwagen op de markt komt. Dat is overigens voor het eerst in de geschiedenis, nog nooit eerder bestond er een M3 Touring die daadwerkelijk door BMW zelf is ontwikkeld. Alle carrosserievarianten krijgen overigens de extra opvallende neus die debuteerde op de 4-Serie, voorzien van extra grote ‘nieren’ in de bekende BMW-grille.

Hoewel het nog een paar weken duurt voordat alle details over de nieuwe M3 en M4 bekend worden, laat BMW al wel mondjesmaat wat informatie los over de auto’s. Zo weten we dat de komende generatie beschikbaar komt in twee vermogensvarianten. Allemaal hebben ze een drieliter zescilinder-in-lijn benzinemotor: bij de ‘standaard’ M3 en M4 levert die een maximum vermogen van 480 paardenkrachten (353 kW) en gaat de kracht via een handgeschakelde zesversnellingsbak naar de achterwielen, terwijl de sterkere ‘Performance’ versies 510 pk (375 kilowatt) leveren en standaard een sportief afgestelde achttraps automaat aan boord hebben. De maximale trekkracht ligt volgens BMW op 650 Newtonmeter.

Steeds meer automerken voorzien hun sportiefste modellen van vierwielaandrijving, maar dat gaat bij deze BMW niet gebeuren. Alle M3's en M4's hebben achterwielaandrijving én beschikken over een voorziening waarmee je het remsysteem kunt afstemmen op je eigen wensen. Door de instellingen aan te passen kan je het karakter van de pijlsnelle sportauto - met name op het circuit - behoorlijk laten veranderen. Specifieke cijfers over acceleratie, topsnelheid en brandstofverbruik zijn op dit moment nog niet bekend.

Terwijl het kenteken van deze gecamoufleerde testauto spreekt over ‘mei 1919', is de maand ‘september 2020' relevanter voor deze nieuwe sportieve BMW. Aan het einde van de maand trekt het autobedrijf uit München definitief het doek van de nieuwste M4. Daarna zullen deze testvoertuigen tot op de laatste schroef uit elkaar worden gehaald en uitvoerig worden geanalyseerd, om vervolgens te worden vernietigd.

Onder de stickers zitten de grote 'BMW-nieren' die we al van de nieuwste BMW 4-Serie kennen. De sportievere M4 krijgt ze ook